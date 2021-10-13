Венгер — о ЧМ каждые два года: мы хотим полностью разделить календари клубов и сборных

Французский тренер и глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер прокомментировал идею организации проводить чемпионаты мира каждые два года.



«Данное предложение является частью реформы международного календаря, которое может быть введено не ранее 2024 года. Я предлагаю существенно сократить количество отборочных матчей и переформатировать график матчей таким образом, чтобы в конце каждого сезона существовало окно для большого международного турнира. Это позволит разделить графики клубов и сборных. Сейчас, к примеру, международная пауза и футболисты южноафриканских сборных не смогут сыграть за «ПСЖ» в ближайшие выходные. Как по мне, это нелогично.



По деталям самой реформы я консультируюсь по всему миру. Каждый раз задаю два вопроса. Первый: хотите ли вы, чтобы всё оставалось так, как есть сейчас? 100% из тех, у кого я спрашиваю, отвечают «нет». Второй вопрос: есть ли у вас какие-то идеи для реорганизации международных календарей? Я открыт для любых идей и в том числе озвучиваю свою — 80-90% людей одобряют мой вариант реформы.



Что касается вопроса о проведении чемпионата мира раз в два года, то да, здесь реакция людей более сдержанная. Тем не менее всё это лишь эмоции. Мы привыкли к четырёхлетнему циклу чемпионатов мира, и он кажется нам естественным, но, копнув в историю, выясняется, что не такой уж он и естественный. Тут не стоит вопрос престижа.



Как бы то ни было, всё это не является моей личной прихотью. Я прошу людей предлагать свои варианты — в том числе и тех, кто мою реформу критикует», — цитирует Венгера Get French Football News.

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