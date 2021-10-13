Рыжиков — о Гильерме: его не просили взять гражданство, сам захотел получить паспорт

Бывший голкипер сборной России и «Рубина» Сергей Рыжиков оценил уровень российских вратарей и высказался об игре Гильерме.



«Кто из вратарей в России особенно впечатляет? Наверное, на тех, кого сейчас вызывает тренерский штаб — это Сафонов, Гильерме, Лунёв, Дюпин, и будет делаться ставка. Ещё, может, после травмы на прежнем уровне заиграет Сослан Джанаев, плюс есть Саша Беленов, другие ребята. Вратарская школа у нас всегда была нормальной, выбор большой. Сафонов сейчас провёл два отличных матча. Дай бог, так и продолжит, все данные у него есть.



Не смущало ли, что в сборной играл натурализованный Гильерме? Послушайте, ему же не писали письмо с просьбой взять гражданство, он сам захотел получить паспорт. И что теперь, если он показывает высокий уровень игры, его не приглашать в сборную? Тем более он в России столько лет живёт», — цитирует Рыжикова «Матч ТВ».

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