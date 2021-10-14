Стали известны сроки возвращения Серхио Рамоса к тренировкам в общей группе «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовал информацию о ходе восстановления защитника Серхио Рамоса.
Футболист продолжит заниматься индивидуально под присмотром медицинского персонала клуба ещё 10 дней, прежде чем сможет перейти к тренировкам в общей группе.
Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.
В 10-м туре французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Анже». Встреча состоится завтра, 15 октября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск. «ПСЖ» набрал 24 очка в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Лиги 1.
- 14 октября 2021
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