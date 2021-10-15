В УЕФА сделали заявление по поводу резонансного гола Мбаппе в финале Лиги наций

Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти выступил с заявлением по поводу резонансного гола Килиана Мбаппе в финале Лиги наций Испания – Франция (1:2). Напомним, на 81-й минуте французский форвард забил победный гол в ворота сборной Испании, находясь в офсайде. Судья посчитал, что взятие ворот соответствовало всем правилам, так как испанский защитник коснулся мяча, и, получается, Мбаппе получил снаряд не от партнёра по команде, а от соперника.
«Энтони Тейлор принял правильное решение, основываясь на существующем своде правил и его официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, чтобы сыграть в мяч, и соперник не вмешивался в игру.
Однако этот случай показывает нам, что нынешнее толкование регламента, похоже, противоречит духу самого регламента, который не позволяет любому игроку воспользоваться своим положением вне игры. Позиция УЕФА заключается в том, что есть способы модернизировать трактовку подобных эпизодов, чтобы привести её в соответствие с целями регламента о положении вне игры и духом футбола. Я уже общался со своими коллегами из ФИФА и IFAB и буду обсуждать решения на предстоящем заседании Технической консультативной группы IFAB», — сказал главный судья УЕФА Роберто Розетти.
- 15 октября 2021
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