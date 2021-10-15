Гвардиола: Ферран Торрес выбыл на 2-3 месяца из-за травмы, полученной в сборной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что испанский нападающий клуба Ферран Торрес пропустит минимум 2 месяца из-за травмы плюсневой кости. 21-летний футболист получил травму в финальном матче Лиги наций с Францией (1:2).
Напомним, после матча с Италией Ферран почувствовал дискомфорт в стопе, но детальное обследование не было проведено, и Торрес принял участие в финальном матче с Францией (1:2). Вернувшись в Манчестер, испанец сделал снимок, показавший перелом на правой стопе.
Ранее сообщалось, что Торрес может потратить на восстановление около шести недель.
21-летний испанский форвард пропустит выездное манчестерское дерби, а также два матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Также Ферран не сыграет в оставшихся матчах сборной Испании в отборе на ЧМ-2022 с Грецией и Швецией.
- 15 октября 2021
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