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Агуэро назвал Роналду более продвинутым нападающим, чем Месси

Агуэро назвал Роналду более продвинутым нападающим, чем Месси
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Нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о результативности португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«Криштиану Роналду — это более продвинутый форвард, чем Лео. Он уверен всегда, даже в каждом из финалов. Роналду постоянно забивает, забивает и забивает», — приводит слова 33-летнего аргентинского форварда Record.

Самые опасные моменты Криштиану Роналду после возвращения в АПЛ.

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит начало нового сезона из-за травмы. В ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.

В 2021 году Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов за сборные. В составе сборной Португалии он отличился 115 раз, превзойдя достижение иранца Али Даеи.

Кроме того, Роналду установил рекорд по количеству хет-триков за сборные. В матче 8-го тура квалификации ЧМ-2022 с Люксембургом (5:0) Криштиану оформил хет-трик. Он стал 10-м в матчах сборных для 36-летнего бомбардира.

Напомним, в текущем сезоне нападающий Лионель Месси выиграл первый трофей в сборной Аргентины со времён победы на Олимпийских играх — 2008.

В финале Кубка Америки – 2020 сборная Аргентины обыграла Бразилию со счётом 1:0. В розыгрыше Кубка Америки Месси провёл 7 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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