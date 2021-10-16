Тренер «Факела» Василенко почувствовал себя плохо перед вылетом на матч с «Волгарём»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко не отправился с командой на матч 18-го тура Футбольной национальной лиги с «Волгарём» из-за плохого самочувствия.
«Перед отправлением команды на выездной матч с «Волгарём» главный тренер «Факела» Олег Василенко почувствовал себя плохо. Олег Петрович останется в Воронеже, медицинский штаб команды будет держать ситуацию на контроле», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Матч 18-го тура Футбольной национальной лиги «Волгарь» — «Факел» состоится завтра, 17 октября, на стадионе «Центральный» в Астрахани. Начало встречи — в 15:00 мск. «Факел» набрал 30 очков в 17 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Волгарь» (12) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (37).
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