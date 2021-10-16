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В «Монако» рассказали о состоянии Александра Головина

В «Монако» рассказали о состоянии Александра Головина
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не попал в заявку на матч 10-го тура чемпионата Франции с «Лионом», сообщает пресс-служба клуба. Российский футболист, а также его одноклубники Сеск Фабрегас и Джибриль Сидибе продолжают восстанавливаться после полученных повреждения.

Напомним, россиянин получил повреждение паха в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Александр Головин пропустит из-за травмы около трёх недель. Позже эту информацию подтвердили в РФС. Из-за повреждения футболист не смог сыграть в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.

Ранее Головину сделали МРТ – у него была диагностирована травма паха. На лечение и восстановление ориентировочно потребуется около трёх недель.

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