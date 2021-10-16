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«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Жиго получил жёлтую карточку в матче с «Динамо», он пропустит встречу с «Зенитом»

Жиго получил жёлтую карточку в матче с «Динамо», он пропустит встречу с «Зенитом»
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В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо». В концовке первого тайма на поле произошла серьёзная потасовка, по итогам которой жёлтые карточки получили сразу четыре футболиста.

В их числе оказался и защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Это предупреждение стало для француза четвёртым в нынешнем сезоне. Он пропустит матч 12-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Зенитом».

После первого тайма «Динамо» ведёт в счёте — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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