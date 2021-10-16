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Джикия объяснил массовую стычку игроков в матче «Спартак» — «Динамо»

Джикия объяснил массовую стычку игроков в матче «Спартак» — «Динамо»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал массовую стычку игроков в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Стычка с Грулёвым и массовая потасовка? Эмоции, борьба. Это дерби. Если бы не случилось на 45-й минуте, могло случиться позднее. Самое главное, что все всё оставили на поле, все обиды, ссоры и всё такое. Поэтому всё хорошо. Ничего серьёзного ни с кем после игры не было», — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».

В конце первого тайма футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку. Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Спартаковцы тут же пошли разбираться, Самуэль Жиго подбежал и потолкался с Арсеном, а затем стал спорить с тренерским штабом «Динамо». Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв, Самуэль Жиго и Георгий Джикия получили жёлтые карточки.

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