Джикия объяснил массовую стычку игроков в матче «Спартак» — «Динамо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал массовую стычку игроков в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
«Стычка с Грулёвым и массовая потасовка? Эмоции, борьба. Это дерби. Если бы не случилось на 45-й минуте, могло случиться позднее. Самое главное, что все всё оставили на поле, все обиды, ссоры и всё такое. Поэтому всё хорошо. Ничего серьёзного ни с кем после игры не было», — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».
В конце первого тайма футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку. Максимилиано Кофрие получил болезненный удар по ноге от Арсена Захаряна. Спартаковцы тут же пошли разбираться, Самуэль Жиго подбежал и потолкался с Арсеном, а затем стал спорить с тренерским штабом «Динамо». Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв, Самуэль Жиго и Георгий Джикия получили жёлтые карточки.
- 16 октября 2021
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:41
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:25
-
21:25
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:21