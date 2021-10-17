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Г. Невилл: Салах может стать лучшим футболистом мира прямо сейчас

Г. Невилл: Салах может стать лучшим футболистом мира прямо сейчас
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Думаю, он может быть лучшим футболистом мира. Я смотрю на Мбаппе, Неймара, Месси и Роналду, которые были лучшими футболистами мира последние пять-десять лет, и они не на том уровне, что были раньше. Думаю, Салах находится на действительно высоком уровне уже на протяжении трёх или четырёх сезонов. Он особенный игрок, безжалостный на поле, невероятно целеустремлённый. Думаю, он может стать лучшим игроком прямо сейчас», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, вчера, 16 октября, в матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуля» с «Уотфордом» египтянин забил гол и отдал результативную передачу. Игра завершилась победой красных со счётом 5:0. В составе «Ливерпуля» Фирмино оформил хет-трик.

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