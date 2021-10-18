Гари Невилл: ван де Беку нужно уйти из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил положение полузащитника Донни ван де Бека в команде Уле-Гуннара Сульшера.

«Почему Донни ван де Беку не дают шанса? Это происходит уже полтора года и приводит нас к выводу, что Уле не хотел его подписывать или не представлял его в команде. Думаю, ван де Беку нужно уйти и играть в другом клубе», — приводит слова Невилла Mirror.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги ван де Бек принял участие лишь в матче 4-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1), выйдя на поле на 85-й минуте.

В 8-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Лестер Сити» со счётом 2:4.

Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:

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