Бартомеу рассказал, что «Барселона» могла подписать Мбаппе

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что каталонцы могли подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе ещё во время его выступлений за «Монако».



«Мы могли его подписать. Однако тренеры предпочли Дембеле, потому что им нужен был игрок, который создаёт пространство», — цитирует Бартомеу AS.



Напомним, Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.



Усман Дембеле играет за «Барселону» с 2017 года. Он перешёл в стан каталонцев из дортмундской «Боруссии». Как и у Мбаппе, соглашение Дембеле с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.



После восьми сыгранных туров в чемпионате Испании каталонцы располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе.