Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бартомеу рассказал, что «Барселона» могла подписать Мбаппе

Бартомеу рассказал, что «Барселона» могла подписать Мбаппе
Комментарии

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что каталонцы могли подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе ещё во время его выступлений за «Монако».

«Мы могли его подписать. Однако тренеры предпочли Дембеле, потому что им нужен был игрок, который создаёт пространство», — цитирует Бартомеу AS.

Напомним, Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Усман Дембеле играет за «Барселону» с 2017 года. Он перешёл в стан каталонцев из дортмундской «Боруссии». Как и у Мбаппе, соглашение Дембеле с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

После восьми сыгранных туров в чемпионате Испании каталонцы располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе.

Новость по теме
Иньеста: «Барселона» может выиграть «класико» и Примеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021