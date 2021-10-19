Анчелотти: команды Де Дзерби обладают яркой индивидуальностью

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром» поделился мнением о наставнике донецкой команды Роберто Де Дзерби.
«Я очень хорошо знаю Де Дзерби, он мой хороший друг. Он отлично показал себя в «Сассуоло». Его команды обладают яркой индивидуальностью и играют в действительно хороший футбол», — приводит слова Анчелотти Football Italia.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» — «Реал» состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов. «Шахтёр» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Шериф» (6) и «Интер» (1).
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