Майкон: в прошлом сезоне «Шахтёр» показал себя достойно в обоих матчах с «Реалом»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Майкон в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» поделился воспоминаниями о двух встречах с мадридским клубом в прошлом сезоне.
«Если говорить глобально, я себя показал хорошо, как и вся команда. Добились хорошей победы благодаря хорошей командной игре. Помимо индивидуального, самое главное – как играет вся команда. Думаю, мы показали себя достойно в обоих матчах. Второй матч с «Реалом» сложнее. Да, первый был непростым. К сожалению, мы тогда потеряли много футболистов из-за ковида. Понимали, что состав неполный. Но команда показала себя, на удивление, очень и очень достойно», — приводит слова Майкона пресс-служба «Шахтёра».
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» — «Реал» состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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