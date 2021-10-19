«Смотри в зеркало, какое ты говно». Игрок академии «Локомотива» написал жалобу на тренера

В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо игрока академии «Локомотива» 2005 года рождения Степана Бердникова на имя генерального директора клуба Владимира Леонченко. В письме игрок просит применить меры к тренеру вратарей Дмитрию Екимову, который позволил себе оскорбления в адрес игрока. Ниже приводим текст письма.



«Довожу до вашего сведения, что вчера, 8 октября 2021 года, в 21:45 часов я зашёл в комнату воспитателя, чтобы сдать телефон и ноутбук. Там находился тренер вратарей Екимов Дмитрий Владимирович. Я положил телефон и направлялся к выходу. Вслед Дмитрий Владимирович мне задаёт вопрос: «Ты смотришься в зеркало каждый день?» Я повернулся к нему и ответил: «Нет! А что?»



Он продолжил: «Когда ты встаёшь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно». Я ответил: «Почему я говно?» Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой «Урал» вслед за другом. После этого я вышел из комнаты, ушёл на свой этаж и очень долго не мог заснуть. Прошу разобраться в данном вопросе и применить меры по отношению к Екимову Д. В.» — говорится в письме.



По информации «Чемпионата», на настоящий момент времени санкции к Екимову применены не были. Состоялась только беседа между футболистом и Александром Самедовым, который занимает пост старшего селекционера по молодёжному футболу.