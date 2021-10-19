Футболиста «Нима» арестовали из-за секса с несовершеннолетней проституткой

Футболиста «Нима» арестовали из-за подозрения в сексе с несовершеннолетней проституткой. Об этом сообщает PMC Sport со ссылкой на Objectif Gard.
По информации источника, игрок был взят под стражу в понедельник днём в комиссариате Нима. В минувшие выходные спортсмен отправился в полицейский участок, чтобы сообщить, что его машину украла группа молодых девушек. В тот же день несовершеннолетняя проститутка, укравшая его автомобиль, отправилась на сделку, пытаясь продать украденное авто. Однако люди, которым она хотела продать машину, стали угрожать ей. После угроз она отправилась в полицейский участок, чтобы сообщить о случившемся.
В ходе разбирательства выяснилось, что владельцем машины является игрок «Нима». Его арестовали по подозрению в сексе с несовершеннолетним лицом.
- 19 октября 2021
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