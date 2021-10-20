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Симеоне объяснил, почему не пожал руку Клоппу после матча Лиги чемпионов

Симеоне объяснил, почему не пожал руку Клоппу после матча Лиги чемпионов
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему не пожал руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча Лиги чемпионов (2:3).

«Я всегда не приветствую других тренеров после матча, потому что мне это не нравится. Я не думаю, что это здорово. Я думаю об этом так. Я не разделяю эту культуру. Но теперь, когда я увижу Клоппа в следующий раз, я его наверняка поприветствую», — приводит слова Симеоне Marca.

«Ливерпуль» выиграл все три матча в Лиге чемпионов и единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 9 очков. «Атлетико», в свою очередь, занимает второе место, набрав 4 очка.
Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 3 ноября. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало матча – 23:00 мск.

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