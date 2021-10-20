Гильерме: ждём сложной игры с «Галатасараем». Если хотим пройти дальше, должны брать очки

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем».

«Мы мало времени провели с новым тренером. Конечно, всё совсем другое, мы больше работаем над тактикой, тренер больше хочет привить нам свою методику. Мы стараемся работать по его методикам. Ждём сложной игры, конечно. Как главный тренер сказал, мы очень хорошо готовились к матчу. Хорошо знаем, что если мы хотим бороться и выйти дальше, то должны брать очки. Мы настроены на победу, это наша цель.



Мы полтора года с Даниилом Худяковым в команде, это большой талант, уверен, что это наше будушее. Есть много того, чему его надо научить. Конечно, ошибки в этом возрасте нормальны, он слишком молод. Уверен, что рано или поздно Худяков будет большим и хорошим вратарем», — сказал Гильерме на пресс-конференции.