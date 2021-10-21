Форвард «Лестера» Дака сравнил себя c богом после покера «Спартаку»

Нападающий «Лестера» Патсон Дака высказался о матче с московским «Спартаком» в рамках 3-го тура Лиги Европы (4:3). В нём замбийский форвард оформил покер.
Пост доступен в «твиттере» форварда «Лестера» Патсона Даки.
«Срок придёт – и Я, Господь, быстро исполню это», — написал Дака у себя в «твиттере».
Это цитата из Книги пророка Исаии. Она входит в состав еврейской Библии и Ветхого Завета.
Напомним, вчера, 20 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.
Встречу обслуживала греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступал Аристотелис Диамантопулос.
- 21 октября 2021
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