Форвард «Лестера» Дака сравнил себя c богом после покера «Спартаку»

Нападающий «Лестера» Патсон Дака высказался о матче с московским «Спартаком» в рамках 3-го тура Лиги Европы (4:3). В нём замбийский форвард оформил покер.

Пост доступен в «твиттере» форварда «Лестера» Патсона Даки.

«Срок придёт – и Я, Господь, быстро исполню это», — написал Дака у себя в «твиттере».

Это цитата из Книги пророка Исаии. Она входит в состав еврейской Библии и Ветхого Завета.

Напомним, вчера, 20 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.

Встречу обслуживала греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступал Аристотелис Диамантопулос.