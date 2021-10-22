Агент Лукаку — о травме форварда: меня это напугало. Он не из тех, кто будет притворяться

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, рассказал о травме форварда, полученной в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» (4:0).



«Я был очень обеспокоен, потому что Лукаку всегда стремится играть. То, что он так долго лежал на поле после назначения пенальти, выглядело не очень хорошо, потому что он точно из тех, кто сразу же поднимается на ноги после падения. Ромелу лежал четыре минуты, и меня это напугало. Он не из тех, кто будет притворяться.



Сейчас мы ждём результатов медицинского обследования. У Ромелу есть свой физиотерапевт, он усиленно работает каждый вечер, чтобы вернуться раньше, чем планировалось. Лукаку крепкий парень, и я уверен, что он вернётся и будет ещё сильнее», — цитирует Пасторелло Sky Sports.

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