Семак оценил сильные стороны «Спартака» перед матчем «Зенита» с красно-белыми

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил сильные стороны московского «Спартака» перед матчем 12-го тура РПЛ.
«Спартак» силён контратаками, силён в обороне. Даже несмотря на то, что они пропустили четыре, это команда, которая меньше других в чемпионате России позволяет создавать у своих ворот. Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться.
Конечно, нам нужно отталкиваться и от состояния футболистов, и от игры соперника. Есть клубы, у которых прослеживается определённая тактическая схема, и игроки, выступающие на одной позиции, идентичны по своим качествам. А у нас такого нет — у каждого игрока есть свои сильные стороны, и мы стараемся подбирать тактическую схему в зависимости от соперника и от игроков, которые выйдут в стартовом составе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.
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