Арсен Захарян: соперник расслабился и перестал играть после 3:0, позволял нам многое

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от матча с «Химками» (4:1).
«Приятно как забивать, так и отдавать передачи, для меня это равноценно, очень рад, что мы выиграли, и что получилось отдать три голевые передачи. Я все свои годы играю в центре поля, сегодня для меня не было чем-то новым играть в центре, Шиманьски не стоит волноваться, думаю, он только рад за меня. Мы каждую предыгровую тренировку отрабатываем стандарты, поэтому не было новостью, что забили со стандартов сегодня. От матча к матчу прибавляем в этом компоненте.
Соперник, может быть, расслабился и перестал играть после 3:0, позволял нам многое, но каждый матч сложный, эта победа — наша заслуга. Очень рады, что в такой день (день рождения Льва Яшина — Прим. ред.) подарили победу болельщикам», — цитирует Захаряна «Матч ТВ».
- 22 октября 2021
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