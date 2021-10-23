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Это’О: мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина

Это’О: мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина
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Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О рассказал, как убедил бывшего владельца российского клуба Сулеймана Керимова приобрести нападающего Александра Кокорина.

«Это правда, что я повлиял на трансфер Кокорина. Мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова его купить. Когда разговор идёт о большом молодом таланте, который может усилить команду, много времени не требуется. Это было легко. Когда я увидел Сашу, был удивлён его действиями. Сказал Керимову: «Этот парень должен быть у нас». Но это было так давно – столько времени прошло, что многое изменилось.

Со всеми проблемами, что у него были, сейчас он, может, все ещё обладает прежними качествами, но он уже не том уровне, что раньше. С ним что-то произошло, и он единственный, кто может всё изменить», — передаёт слова Это’О корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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