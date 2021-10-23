Это’О: мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О рассказал, как убедил бывшего владельца российского клуба Сулеймана Керимова приобрести нападающего Александра Кокорина.



«Это правда, что я повлиял на трансфер Кокорина. Мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова его купить. Когда разговор идёт о большом молодом таланте, который может усилить команду, много времени не требуется. Это было легко. Когда я увидел Сашу, был удивлён его действиями. Сказал Керимову: «Этот парень должен быть у нас». Но это было так давно – столько времени прошло, что многое изменилось.



Со всеми проблемами, что у него были, сейчас он, может, все ещё обладает прежними качествами, но он уже не том уровне, что раньше. С ним что-то произошло, и он единственный, кто может всё изменить», — передаёт слова Это’О корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.