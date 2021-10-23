«Эльче» и «Эспаньол» не выявили победителя в матче 10-го тура испанской Примеры

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 10-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Эспаньол». Команды сыграли вничью – 2:2.
Счёт в матче был открыт в первом тайме. На 23-й минуте встречи отличился нападающий хозяев Лукас Бое.
На 51-й минуте матча нападающий «Эспаньола» Ману Морланес с передачи Рауля де Томаса сравнял счёт. Через минуту де Томас нанёс результативный удар, голевую передачу отдал Адрия Педроса.
Де Томас выводит «Эспаньол» вперёд:
На 84-й минуте игры нападающий «Эльче» Дарио Бенедетто забил гол и сравнял счёт в матче.
Гол Бенедетто в ворота «Эспаньола»:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.
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