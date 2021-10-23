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«Эльче» и «Эспаньол» не выявили победителя в матче 10-го тура испанской Примеры

«Эльче» и «Эспаньол» не выявили победителя в матче 10-го тура испанской Примеры
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Сегодня, 23 октября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 10-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Эспаньол». Команды сыграли вничью – 2:2.

Счёт в матче был открыт в первом тайме. На 23-й минуте встречи отличился нападающий хозяев Лукас Бое.

Гол Бое:

На 51-й минуте матча нападающий «Эспаньола» Ману Морланес с передачи Рауля де Томаса сравнял счёт. Через минуту де Томас нанёс результативный удар, голевую передачу отдал Адрия Педроса.

Ответный мяч Морланеса:

Де Томас выводит «Эспаньол» вперёд:

На 84-й минуте игры нападающий «Эльче» Дарио Бенедетто забил гол и сравнял счёт в матче.

Гол Бенедетто в ворота «Эспаньола»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.

Испания - Примера. 10-й тур
23 октября 2021, суббота. 19:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 2
Эспаньол
Барселона
1:0 Бое – 23'   1:1 Морланес – 51'   1:2 де Томас – 52'   2:2 Бенедетто – 84'
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