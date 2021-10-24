Хавьер Санетти назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший футболист «Интера» и сборной Аргентины Хавьер Санетти выразил мнение, что аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси должен получить «Золотой мяч» по итогам года.

«Думаю, Лео заслуживает получить «Золотой мяч», потому что он провёл впечатляющий год с точки зрения индивидуальных достижений. Он был лучшим бомбардиром и ассистентом в Ла Лиге, выиграл Кубок Америки и осчастливил свою страну. Он заслуживает приз, я убеждён в этом», — приводит слова Санетти Ole.

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мейсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).