Агент Миранчука: думаю, к зиме мы обсудим аренду из «Аталанты» в другой итальянский клуб

Вадим Шпинёв, агент 26-летнего российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о возможном переходе своего клиента в другой итальянский клуб на правах аренды в ближайшее зимнее трансферное окно.
«Мы находимся в тесном контакте с президентом «Аталанты». 17 октября был день рождения братьев, что совпало с датой дня рождения итальянского клуба. Я списался с президентом – Лука Перкасси. Мы друг друга поздравили. Договорились, что я приеду в Италию к 20 ноября. В этот день у команды игра со «Специей». После неё мы запланировали встречу в расширенном составе, в ходе которой мы рассмотрим возможные варианты развития событий.
Но могу сказать однозначно, что у президента и всех остальных руководителей клуба отсутствует расстройство этим трансфером. Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчёркивают. Все понимают, что это футбол. Кто его знает – может, завтра Гасперини решит возглавить сборную или получит предложение от арабского клуба. И всё сразу может поменяться. Ни от одного итальянского партнёра, ни от самого клуба я не слышал о желании «Аталанты» продать Лёшу зимой.
Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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