Месси впервые за 16 лет не сумел забить гол в первых четырёх матчах сезона

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси успел провести четыре матча в Лиге 1 за парижскую команду, однако пока так и не сумел забить гол. Как сообщает Stats Foot, аргентинец впервые с сезона–2005/06 не смог отличиться в первых для себя четырёх матчах чемпионата.

24 октября в Марселе состоялся матч 11-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ». Встреча завершилась вничью без забитых голов — 0:0.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, но оба гола были отменены по рекомендации VAR. Во втором тайме, на 57-й минуте, «Пари Сен-Жермен» остался в меньшинстве – красную карточку за грубую игру получил Ашраф Хакими. В составе «ПСЖ» весь матч на поле провели Мбаппе и Месси, а Неймар отыграл 83 минуты встречи. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.

«ПСЖ», набрав в 11 матчах 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (18) – на четвёртом месте в таблице.