Карякин: думаю, Витория сам должен покинуть «Спартак»

Российский гроссмейстер и болельщик «Спартака» Сергей Карякин прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Зенитом» в чемпионате России со счётом 1:7.
«Справляется ли Витория со своей работой? Думал пару часов после матча. Основные выводы… Не выручает Максименко, практически любая атака питерцев была с голевым моментом. Не было защиты. Мне кажется, без Жиго мы защищаемся довольно слабо. То, что мы сегодня увидели, это было ужасно.
Я считаю, что в первую очередь виноват тренер, потому что на нём лежит ответственность. Мы буквально три дня назад говорили, что в матче с «Лестером» был полный провал в защите. И сегодня мы видим, что никаких выводов сделано не было. Думаю, это очевидная тренерская ошибка. Тренера надо уволить или дать ещё шанс? Думаю, по-хорошему он должен сам уйти. Если не уходит, то надо уже думать, – сказал Карякин «Матч ТВ».
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