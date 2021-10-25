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Аллегри рассказал, что было в записке, которую передали Бонуччи в матче с «Интером»

Аллегри рассказал, что было в записке, которую передали Бонуччи в матче с «Интером»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию, которая возникла во втором тайме матча 9-го тура Серии А с «Интером» (1:1). Во втором тайме тренерский штаб туринцев передал защитнику команды Леонардо Бонуччи записку. Футболист просмотрел её и спрятал в гетрах.

«Я не писал эту записку. Я никогда такого не делаю. Наверняка, там было что-то связанное с игрой на стандартах в обороне. Наверное, мой ассистент Марко Ландукки написал её. Поэтому он придержал замену, был занят запиской.

Как правило, мы кладём в наши гетры что-то, что приносит удачу. Надеюсь, что Бонуччи умеет читать», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Интер» в девяти матчах набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (15) поднялся на шестое место.

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