Люк Шоу: мне нужно посмотреть в зеркало и спросить себя, что идёт не так

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвёл итоги матча 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча, проходившая на «Олд Траффорд», закончилась победой гостей со счётом 5:0.



«Мы крайне разочарованы. Мы сделали недостаточно, были недостаточно хороши, это больно. Футбол — командный вид спорта. Мы оказались в этой ситуации вместе. Но, как мне кажется, каждый из нас должен взять на себя ответственность за свои действия. Именно поэтому я тут. Я не прячусь. Я знаю, что провёл сегодня неудачный матч, был недостаточно хорошо. И я несу ответственность за это.



Мы пересмотрим игру, поймём, что сделали не так, почему матч складывался иначе, чем мы хотели. Но я знаю, что в последнее время был не самой лучшей версией самого себя. Мне нужно посмотреть в зеркало и спросить себя, что идёт не так. И я это сделаю.



Очевидно, что мы не должны допускать такого. «Манчестер Юнайтед» — один из лучших клубов мира. Терпеть такие поражения перед нашими фанатами недопустимо», — цитирует Шоу пресс-служба «МЮ».

Видеообзор матча «манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».