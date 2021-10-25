Заявление Роналду после разгрома «МЮ», задержание фанатов «Спартака». Главное к утру

Криштиану Роналду выступил с заявлением после разгрома «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем», «Спартак» потерпел крупнейшее поражение от «Зенита», болельщиков красно-белых жёстко задерживала полиция, а российский теннисист Аслан Карацев стал победителем Кубка Кремля. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения «МЮ» в матче с «Ливерпулем».

2. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:0, Салах оформил хет-трик.

3. «Зенит» одержал крупнейшую в истории победу над «Спартаком».

4. «Спартак» выступил с заявлением после публикации видео жёсткого задержания фанатов клуба.

5. Аслан Карацев стал победителем Кубка Кремля.

6. «Реал» обыграл «Барселону» в «эль класико» и вернулся на первое место в Примере.

7. «Айлендерс» обыграли «Вегас», у Сорокина второй шатаут подряд.

8. «Лейкерс» одержали победу над «Мемфисом», «Уорриорз» обыграли «Кингз».

9. Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США.

10. Агент Миранчука: не рассматриваем вариант возвращения в Россию, Лёше интересно в Италии.

11. «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе не смог обыграть «Марсель».

12. Ферстаппен выиграл Гран-при США, Хэмилтон — 2-й, Мазепин — 17-й с двумя кругами отставания.

13. «Ювентус» избежал поражения в матче с «Интером» благодаря пенальти в концовке.

14. Кармело Энтони поднялся на 9-е место в списке самых результативных игроков НБА.