«Челси» намерен продлить контракт со своим 22-летним полузащитником

Лондонский «Челси» хочет продлить действующее соглашение с 22-летним полузащитником Трево Чалоба, сообщает Daily Mail.
По информации источника, главного тренера «аристократов» Томаса Тухеля впечатлила игра и форма игрока на старте нынешнего сезона. «Челси» уже ведёт переговоры с полузащитником о продлении контракта. Клуб рассчитывает предложить Чалоба долгосрочное соглашение.
Игрок является воспитанником «Челси». Действующий договор 22-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Чалоба дебютировал за главную команду «аристократов» в этом сезоне. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник сыграл в шести матчах и забил два гола. В сезоне-2020/2021 футболист выступал на правах аренды за французский «Лорьян».
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