Осинькин: Ежов выполняет больше оборонительных функций, чем Зиньковский

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России полузащитника Романа Ежова и нападающего Ивана Сергеева.



«Мы только рады, ребята прогрессируют. У Вани Сергеева в начале чемпионата была травма, сейчас он уже отошёл от неё и показывает по-настоящему хорошую игру. У них хороший возраст, они здорово работают, нам очень приятно.



Как помогли Сергееву перенести серию без забитых мячей? Я, наоборот, был доволен этой серией, потому что Ваня всегда был только бомбардиром, а в РПЛ мы играем гораздо дальше от чужой штрафной относительно ФНЛ. Его помощь команде нужна не только в штрафной площади, но и в обороне, и в организации игры. В отрезок, где он не забивал, мы много поработали над обороной, подготовкой атаки. Он стал больше работать в организации игры, лучше понимать её, адаптировался к скоростям РПЛ.



На мой взгляд, те игры, в которых Ваня не забивал, он провёл даже качественнее и принёс больше пользы для команды. Он по-настоящему прибавил, а моменты у него были во всех матчах, так что гол был вопросом времени. Ежов всегда выполнял огромный объём работы, особенно скоростной. В ФНЛ мы много времени проводили в позиционных атаках, и ему использовать свою скорость было чуть сложнее, чем сейчас, когда перед ним больше пространства. Нам очень нужны те объёмы работы, которые он даёт.



Можно ли сказать, что Сергеев и Ежов подходят Карпину больше Зиньковского? Карпин играет 4-3-3, а мы 4-2-3-1, и Ежов выполняет гораздо больше оборонительных функций, чем Зиньковский, а Зиньковский больше атакует. Я не хочу давать оценку, кто из них лучше, они все умеют играть в футбол и полезны для команды. Мы постараемся использовать их сильные качества внутри нашей команды так, чтобы получить максимальную пользу и для них, и для команды. А Валерий Георгиевич пусть решает, в каких играх кто ему более полезен», – цитирует Осинькина Metaratings.

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