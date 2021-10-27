Исполком РФС утвердил запуск системы финансовой поддержки футбольных академий

Исполком Российского футбольного союза утвердил запуск системы финансовой поддержки футбольных академий, сообщает пресс-служба организации.
На эти цели выделят почти 1,5 млрд рублей. У системы – два источника финансирования: это средства от букмекеров, выделяемые согласно российскому законодательству, и солидарные выплаты от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола.
Ранее Российский Футбольный Союз (РФС) учредил грантовую программу развития женского футбола. Цель предоставления гранта — помочь спортивным школам более активно привлекать девочек к занятиям футболом. К участию в конкурсе на получение гранта приглашаются школы со статусом Детского футбольного центра, в которых занимается не менее 50 девочек, и с ним работает не менее двух тренеров.
- 27 октября 2021
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