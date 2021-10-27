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Дюков: выход Прядкина из исполкома означает прекращение статуса вице-президента РФС

Дюков: выход Прядкина из исполкома означает прекращение статуса вице-президента РФС
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выход Сергея Прядкина из состава бюро исполкома Российского футбольного союза.

«Что касается Сергея Прядкина, то выход из состава бюро исполкома означает прекращение статуса вице-президента РФС. Вопрос о позиции руководителя комитета профессионального футбола будет рассмотрен, мы ждём позиции лиг», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что в период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ. Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 года. В 2020 году был переизбран на новый пятилетний срок.

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