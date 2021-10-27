Дюков: выход Прядкина из исполкома означает прекращение статуса вице-президента РФС

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выход Сергея Прядкина из состава бюро исполкома Российского футбольного союза.
«Что касается Сергея Прядкина, то выход из состава бюро исполкома означает прекращение статуса вице-президента РФС. Вопрос о позиции руководителя комитета профессионального футбола будет рассмотрен, мы ждём позиции лиг», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что в период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ. Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 года. В 2020 году был переизбран на новый пятилетний срок.
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