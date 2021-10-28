Анчелотти: можете назвать меня сумасшедшим, но мне понравилась игра «Реала» с «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный исход в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу с «Осасуной» (0:0).



«С учётом того, как развивалась игра, судья добавил очень мало времени. Я попросил объяснить мне это, но слова арбитра меня не слишком убедили.



Из трёх последних игр, которые «Реал» не выиграл на домашнем стадионе, мы заслужили победу в двух. Нужно понимать, что это были сложные матчи для команды, потому что в этой игре нам не хватало давления в чужой штрафной.



Хотите честно? Можете назвать меня сумасшедшим, но мне понравилась игра «Реала», особенно во втором тайме. Игроки выложились полностью», – цитирует Анчелотти Marca.



После этой игры «сливочные» оказались на 1-м месте турнирной таблицы. «Королевский клуб» набрал 21 очко в 10 матчах национального первенства. «Осасуна» расположилась на 6-й строчке чемпионата. У команды 19 очков в 11 играх турнира.