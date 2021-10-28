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«Ювентусу» предложили подписать Витселя

«Ювентусу» предложили подписать Витселя
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перейти в «Ювентус», сообщает известный инсайдер Николо Скира. По данным источника, итальянскому клубу предложили подписать 32-летнего бельгийского футболиста.

Летом 2022 года у игрока истекает контракт с «Боруссией». Тогда он сможет перейти в «Юве» на правах свободного агента. Источник утверждает, что Витсель не смог договориться с «Боруссией» о продлении контракта.

В нынешнем сезоне бельгиец провёл за команду 15 матчей и не отметился результативными действиями. Витсель стал игроком дортмундской «Боруссии» в 2018 году. С 2012 по 2016 год бельгийский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». «Боруссия» занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 21 очко в девяти матчах.

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