Защитник «Ювентуса» Де Шильо не примет участия в матче с «Зенитом»
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Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Недавно врачи диагностировали у футболиста повреждение подколенного сухожилия.Травму Де Шильо получил в матче с «Сассуоло» (1:2). Футболист был заменён на 11-й минуте. На восстановление защитнику потребуется не менее 10 дней. Ближайший матч «Ювентус» проведёт 30 октября с «Вероной», а 2 ноября примет «Зенит» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Отмечается, что футболист не сможет принять участия в матче с российским клубом.
Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах Лиги чемпионов набрал 3 очка. Туринский «Ювентус» имеет в своём активе 9 очков. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» и «Мальмё».
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