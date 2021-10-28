Защитник «Ювентуса» Де Шильо не примет участия в матче с «Зенитом»

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Недавно врачи диагностировали у футболиста повреждение подколенного сухожилия.Травму Де Шильо получил в матче с «Сассуоло» (1:2). Футболист был заменён на 11-й минуте. На восстановление защитнику потребуется не менее 10 дней. Ближайший матч «Ювентус» проведёт 30 октября с «Вероной», а 2 ноября примет «Зенит» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Отмечается, что футболист не сможет принять участия в матче с российским клубом.

Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах Лиги чемпионов набрал 3 очка. Туринский «Ювентус» имеет в своём активе 9 очков. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» и «Мальмё».