«Калуге» присудили техническое поражение в матче с «Сахалином» из-за старых ПРЦ-тестов
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил ФК «Калуга» техническое поражение в матче ФНЛ-2 с «Сахалином».
«Футбольному клубу «Калуга» засчитано техническое поражение, «Сахалину» присуждена победа. Результат матча аннулирован. Также «Калуге» выписан штраф 50 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Инспектор матча отменил встречу после того, как обнаружил просроченные тесты на коронавирус у калужского клуба. Тем не менее матч всё же состоялся. «Калуга» одержала победу со счётом 1:0. Впрочем, после игры «Сахалин» направил официальное письмо в КДК РФС, потребовав разобраться в ситуации.
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