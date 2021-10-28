Московскому «Динамо» интересен нападающий сборной Колумбии Вилья
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Московское «Динамо» проявляет интерес к колумбийскому нападающему аргентинского «Бока Хуниорс» Себастьяну Вилье. Об этом сообщает TNT Sports Argentina в своём «твиттере».
По информации источника, московский клуб уже направил предложение по 25-летнему футболисту. Бельгийский «Брюгге» готов заплатить за колумбийца € 6 млн, но предложение «Динамо» выше бельгийского.
В нынешнем сезоне высшей лиги Аргентины футболист провёл 10 матчей, в 7 из которых выходил в основном составе, также игрок отметился двумя голевыми передачами и получил 4 жёлтые карточки. «Бока Хуниорс» занимает 1-е место в чемпионате страны. Команда набрала 10 очков в шести матчах, одержав 3 победы, потерпев 2 поражения и сыграв 1 раз вничью.
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