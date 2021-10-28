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Женская сборная России узнала соперниц по групповому этапу чемпионата Европы — 2022

Женская сборная России узнала соперниц по групповому этапу чемпионата Европы — 2022
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В Манчестере (Англия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Турнир будет проходить в Англии. Во время жеребьёвки определился состав групп.

Сборная России попала в группу C. Соперницами россиянок по квартету станут команды Нидерландов, Швеции и Швейцарии. Отметим, что сборная Нидерландов является действующим чемпионом континентального первенства.

Состав всех групп:

группа А: Англия, Австрия, Норвегия, Северная Ирландия;

группа B: Германия, Дания, Испания, Финляндия;

группа C: Нидерланды, Швеция, Россия, Швейцария

группа D: Франция, Италия, Бельгия, Исландия.

Чемпионат Европы будет проходить с 6 по 31 июля 2022 года. Финал турнира состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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