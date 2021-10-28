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Лапорта встретился с игроками «Барселоны» после увольнения Кумана

Лапорта встретился с игроками «Барселоны» после увольнения Кумана
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провёл встречу с футболистами команды. Функционер посетил раздевалку каталонцев после того, как было объявлено об увольнении Рональда Кумана с поста главного тренера, сообщает Football Espana.

Лапорта пообщался с игроками на тренировочной базе, а также объяснил им причины увольнения Кумана. Кроме того, президент «Барселоны» рассказал, как клуб намеревается выправлять ситуацию.

Куман также посетил тренировочную базу команды. Специалист из Нидерландов попрощался с игроками и сотрудниками клуба.

Рональд возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.

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