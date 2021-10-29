«Аллегри не заметил, что футбол изменился». В Италии критикуют наставника «Ювентуса»

Итальянские СМИ недовольны работой Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса».

«То, что хорошо работало в его прошлые пять лет, теперь уже не выглядит хорошо. «Ювентус» не заслужил поражения от «Сассуоло», но они не знают, как побеждать. Аллегри не заметил, что футбол изменился. Какой смысл в его странных 4-4-2, когда Рабьо играет вингером, Кьеза почти в центре полузащиты, а Локателли один перед защитой? Он хотел защищаться от «Сассуоло». «Ювентус» играет в обычный футбол, они сбиты с толку и без нападающего, учитывая то, чего не делает Мората. Нет четкого проекта»,- приводит текст статьи La Gazzetta dello Sport об Аллегри Football Italia.

Бьянконери итальянский специалист возглавлял с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов, где потерпела поражения. После этого специалист вновь вернулся в клуб в 2021 году.

После 10 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

От лидирующего «Наполи» команда отстаёт на 13 очков. Команда не может победить в Серии A на протяжении двух матчей – ничья с «Интером» (1:1) и поражение в матче с «Сассуоло» (1:2).