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Балахнин: мало кто уходил из сборной России, не облитый помоями. Боюсь, и Карпина это ждёт

Балахнин: мало кто уходил из сборной России, не облитый помоями. Боюсь, и Карпина это ждёт
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о перспективах сборной России.

«В наших условиях трудно рассуждать о планах и перспективах. Если видим по Лиге чемпионов, что не вытягиваем, то и на уровне сборных так же. Локально, как вы говорите. Нет базиса, нет наших игроков в Европе, никто их не берёт даже в чемпионаты слабее первой пятёрки, как ни жаль. Сборная может выдать неплохой матч с младшими по рангу, но сказать, что у нас высокий мировой уровень, нельзя. Хотя Кипр и Мальту при всём к ним уважении обязаны обыгрывать.

Радоваться можно любой победе, другое дело — запас прочности. Мы так устроены, что впадаем в эйфорию при малейшей возможности, видим себя чемпионами мира. Но проходит время, меняются результаты, и начинаем спускать собак на вчерашних героев. Вспомните всех тренеров сборной в последние десятилетия — мало кто уходил, не облитый помоями. Черчесов, Слуцкий… Боюсь, и Карпина это ждёт», — цитирует Балахнина «Матч ТВ».

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