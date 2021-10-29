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Гарри Магуайр: я беру на себя ответственность за пропущенные в этом сезоне голы

Гарри Магуайр: я беру на себя ответственность за пропущенные в этом сезоне голы
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр оценил действия обороны команды в нынешнем сезоне.

«Мы пропустили слишком много голов в текущем сезоне. Я беру на себя ответственность за это. Я отвечаю за свои действия, но также и за оборонительные действия всей команды. Уверен, что поражение от «Ливерпуля» принесло нам одно из худших ощущений, которые мы испытывали за всю карьеру. Ты идёшь домой и не спишь, у тебя в голове вертятся разные мысли. Если честно, я пошёл домой и просто посмотрел на себя, на то, как могу улучшить ситуацию, и взял всю ответственность на себя», — приводит слова защитника Sky Sports.

Напомним, коллектив Сульшера потерпел поражение со счётом 0:5 в недавнем матче с «Ливерпулем».

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