Щенников: последние результаты «Рубина» не должны вводить в заблуждение. Будет непросто

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«Увидеться с Викторовичем будет приятно, но мы нацелены на то, чтобы уехать с победой. У «Рубина» хороший состав с яркими игроками, и их последние результаты не должны вводить в заблуждение. Будет очень непросто», — приводит слова Щенникова пресс-служба ЦСКА.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» — ЦСКА состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА.
Московский ЦСКА набрал 23 очка в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (16) — на 9-м месте.
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