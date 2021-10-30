«Эльче» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Эльче» и «Реала» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эльче» — «Реал».
«Эльче»: Касилья, Мохика, Бигас, Роко, Паласиос, Пасторе, Гутьеррес, Маскарель, Чавес, Бое, Перес.
Запасные: Бадия, Барраган, Верду, Гонсалес, Санчес, Хосан, Гумбау, Марконе, Бенедетто, Каррильо, Милья, Тете.
«Реал»: Куртуа, Марсело, Алаба, Милитао, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Диас, Родриго.
Запасные: Фуидиас, Лунин, Карвахаль, Начо, Менди, Вальехо, Иско, Бланко, Камавинга, Асенсио, Азар, Йович.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Помогать ему будут ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Альберт Катала Ферран.
- 30 октября 2021
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