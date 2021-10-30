Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев возглавил азербайджанский «Сабах»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев возглавил «Сабах», сообщает пресс-служба азербайджанского клуба на странице в «Инстаграме». Контракт 37-летнего специалиста с командой рассчитан на два года.

Напомним, руководство «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 приняло отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Главным тренером краснодарцев стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, ушедший из московского ЦСКА.

«Сабах» в 8 матчах набрал 4 очка и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Карабах» (17).

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