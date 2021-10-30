Руй Витория объяснил выбор вратаря «Спартака» на матч с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил выбор вратаря на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Я очень доверяю всем трём вратарям, с которыми мы работаем. До этого играл Максименко, но сегодняшний матч — хорошая возможность, чтобы внести некоторые изменения. Но это не относится к личному росту кого-то из команды. Я всем доверяю», — сказал Витория в эфире телеканала «Матч Премьер».



Сегодня, 30 октября, проходит матч «Спартак» — «Ростов». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».



Московский «Спартак» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (12) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).