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Руй Витория объяснил выбор вратаря «Спартака» на матч с «Ростовом»

Руй Витория объяснил выбор вратаря «Спартака» на матч с «Ростовом»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил выбор вратаря на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Я очень доверяю всем трём вратарям, с которыми мы работаем. До этого играл Максименко, но сегодняшний матч — хорошая возможность, чтобы внести некоторые изменения. Но это не относится к личному росту кого-то из команды. Я всем доверяю», — сказал Витория в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сегодня, 30 октября, проходит матч «Спартак» — «Ростов». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

Московский «Спартак» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (12) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

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